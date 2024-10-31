Две недели назад он лишился поста заместителя председателя правительства. Работать просто министром чиновником не захотел.

Министр образования Омской области Иван Кротт покидает свой пост. Как сообщили в правительстве региона, чиновник переходит на другое место работы. Сам экс-министр сообщил «Омск-информу», что остается работать в системе образования.

– Я остаюсь работать в системе образования, – сказал Кротт в комментарии агентству.

Источник редакции уточнил, что министр работает сегодня последний день. С 1 ноября исполняющим обязанности министра образования будет Анатолий Полынский.

Причина отставки министра образования не называется. Две недели назад, 19 октября, губернатор Виталий Хоценко лишил его статуса заместителя председателя правительства региона. Этот пост занял бывший министр спорта Иван Колесник. Он стал куратором министерств образования, культуры и спорта, а также управления по молодежной политике. Иван Кротт, судя по всему, не захотел быть его подчиненным.