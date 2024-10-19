Чиновник будет курировать работу трех министерств и Управления по молодежной политике. Минспорта возглавит его заместитель.

Глава региона Виталий Хоценко на сегодняшнем оперативном совещании в правительстве объявил о назначении своим заместителем Ивана Колесника, ранее возглавшего министерство спорта. Он будет курировать Минспорта, Минкультуры, Минобразования и Управление по молодежной политике. Исполняющим обязанности министра спорта региона назначена Ольга Степанова. Она была первым замом Колесника.

Прежний зампред правительства Иван Кротт продолжит работать министром образования. Как пояснил губернатор, он сосредоточится на новом президентском национальном проекте «Молодежь и дети», модернизации инфраструктуры детского оздоровительного отдыха.

- Кроме того, количество задач возрастает и в части реализации программы по капитальному ремонту школ детских садов и зданий колледжей, - добавил глава региона.

Напомним, что в правительство региона входят только заместители губернатора. Министры назначаются сроком на один год.