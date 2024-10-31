Он будет преподавать и общественной деятельностью.

Иван Кротт прокомментировал прокомментировал свою отставку с постов министра образования Омской области и заместителя губернатора.

– Я остаюсь в регионе, буду работать в сфере образования. Продолжу преподавать в родном Омском педагогическом университете, буду заниматься общественными организациями – Русским географическим обществом, Российским историческим обществом и обществом «Знание», – сообщил Кротт в своем ТГ-канале.

Как сообщает omsk_putevoditel, с 1 ноября Кротт займет должность первого проректора ОмГПУ.

Экс-министр также отметил, что после полутора лет в министерстве образования пришло время посвятить себя семье.

– Начало моей работы в министерстве и правительстве выпало на апрель 2023 года. Пролетело полтора года, оглядываюсь назад и понимаю, что за это небольшое время мы сделали очень много. Мы начали простраивать понятную траекторию развития инженерного образования в регионе от детского сада до предприятия. Также в это время начался масштабный капитальный ремонт образовательных организаций Омска и области. Особое внимание было уделено воспитательной части сферы образования. Наш регион стал пилотным в масштабном обучении советников по воспитанию со всей России, – подвел экс-министр итоги своей работы.

Он также напомнил, что в этом году в школах появились новые учебники по географии Омской области. Продолжается разработка регионального учебника по истории Омского Прииртышья.