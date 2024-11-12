Эту сумму городские водители уже заплатили. Сумму пока неоплаченных штрафов власти не называют.

Сегодня комитет по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка Омского городского совета заслушал доклад чиновников о штрафах за парковку на газонах, детских площадках и т. д. По словам директора департамента контроля Марка Рогозина, за четыре полных года работы комплексов автоматической фото- и видеофиксации «ПаркНет-М» на омичей завели 9700 административных дел о неправильной парковке.

Нарушители уже заплатили штрафов на 50 млн рублей, при затратах на аренду «ПаркНета» в размере 7,5 млн рублей. За неполный 2024 год расходы на аренду составили 3 млн, а доходы уже достигли 18,5 млн рублей. Это суммы уже уплаченных штрафов, сумма назначенных штрафов больше.

Количество рассматриваемых дел снижается. В департаменте контроля это связывают с тем, что водители становятся более ответственными.

Отметим, что некоторые омичи пытаются оспорить решения о штрафах. Однако отменяют всего около 3 % дел. По словам Рогозина, это связано с техническими огрехами.

Отметим, что сейчас по городу ездят три комплекса «ПаркНета». Чиновники рассматривают возможность увеличить их количество.