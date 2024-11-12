Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Авто

Эту сумму городские водители уже заплатили. Сумму пока неоплаченных штрафов власти не называют.
Сегодня комитет по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка Омского городского совета заслушал доклад чиновников о штрафах за парковку на газонах, детских площадках и т. д. По словам директора департамента контроля Марка Рогозина, за четыре полных года работы комплексов автоматической фото- и видеофиксации «ПаркНет-М» на омичей завели 9700 административных дел о неправильной парковке.
Нарушители уже заплатили штрафов на 50 млн рублей, при затратах на аренду «ПаркНета» в размере 7,5 млн рублей. За неполный 2024 год расходы на аренду составили 3 млн, а доходы уже достигли 18,5 млн рублей. Это суммы уже уплаченных штрафов, сумма назначенных штрафов больше.
Количество рассматриваемых дел снижается. В департаменте контроля это связывают с тем, что водители становятся более ответственными.
Отметим, что некоторые омичи пытаются оспорить решения о штрафах. Однако отменяют всего около 3 % дел. По словам Рогозина, это связано с техническими огрехами.
Отметим, что сейчас по городу ездят три комплекса «ПаркНета». Чиновники рассматривают возможность увеличить их количество.
·Авто

Эту сумму городские водители уже заплатили. Сумму пока неоплаченных штрафов власти не называют.
Сегодня комитет по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка Омского городского совета заслушал доклад чиновников о штрафах за парковку на газонах, детских площадках и т. д. По словам директора департамента контроля Марка Рогозина, за четыре полных года работы комплексов автоматической фото- и видеофиксации «ПаркНет-М» на омичей завели 9700 административных дел о неправильной парковке.
Нарушители уже заплатили штрафов на 50 млн рублей, при затратах на аренду «ПаркНета» в размере 7,5 млн рублей. За неполный 2024 год расходы на аренду составили 3 млн, а доходы уже достигли 18,5 млн рублей. Это суммы уже уплаченных штрафов, сумма назначенных штрафов больше.
Количество рассматриваемых дел снижается. В департаменте контроля это связывают с тем, что водители становятся более ответственными.
Отметим, что некоторые омичи пытаются оспорить решения о штрафах. Однако отменяют всего около 3 % дел. По словам Рогозина, это связано с техническими огрехами.
Отметим, что сейчас по городу ездят три комплекса «ПаркНета». Чиновники рассматривают возможность увеличить их количество.