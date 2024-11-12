Аграрный вуз представлял интересы агропромышленного комплекса Омской области.

В ноябре в Омской области под руководством губернатора Омской области Виталия Хоценко и заместителя министра сельского хозяйства России Ксении Шевелкиной прошел семинар-совещание, на котором обсуждались вопросы реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» на территории нашего региона. Участниками стали главы и заместители глав муниципальных районов, работники администраций муниципальных районов, сельскохозяйственные товаропроизводители, представители органов исполнительной власти Омской области.

Омский ГАУ также принял участие в этом мероприятии. От аграрного вуза присутствовали проректор по экономике и информатизации Виталий Помогаев, проректор по административно-хозяйственной работе Максим Супонин, начальник научно-исследовательского управления Дмитрий Нардин, декан экономического факультета Олег Блинов.

Программа «Комплексное развитие сельских территорий» реализуется в Омской области уже на протяжении 4 лет, и за это время общая сумма финансирования составила 5,2 млрд рублей. Эта государственная программа помогает улучшить качество жизни на сельских территориях – ведь на данный момент в АПК Омской области занято более 100 тысяч человек, и большая их часть проживает именно там.

Кроме того, на совещании также рассматривался кадровый вопрос, а именно то, как бизнес может участвовать в подготовке новых кадров для агропромышленного комплекса. Новый проект «Кадры в АПК» будет запущен в следующем году в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Основные задачи этого проекта:

материально-техническое оснащение агроклассов;

модернизация учреждений среднего профессионального и высшего образования;

поддержка ученых и преподавателей;

обеспечение их жильем в сельской местности.

Совместно с Минпросвещения и Минобрнауки разработана концепция развития профильных агротехнологических классов. Она будет выстроена по современным принципам образования для специалистов и будет предусматривать углубленное изучение профильных предметов и тесное сотрудничество работодателей, школ, СПО и вузов. К 2030 году планируется создать порядка 18 тысяч агротехклассов по всей стране.