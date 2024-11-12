О контракте с американским специалистом может быть объявлено в ближайшее время.

Американский тренер Тодд Рирден, являющийся наиболее вероятным претендентом на пост главного тренера «Авангарда», будет зарабатывать в омском клубе чуть более 1 млн долларов за сезон, сообщил хоккейный инсайдер Артур Хайруллин. О контракте со специалистом может быть объявлено в ближайшее время.

Более статусного, чем Рирден, канадского тренера Жерара Галлана, переговоры с которым тоже велись, омичи не потянули по причине ограниченных финансов.

– Жерар Галлан был готов ехать в Омск на зарплату в два с половиной миллиона долларов в год, а вот гонорар Рирдена куда скромнее – насколько мне известно, речь идет о сумме чуть более миллиона, – пишет Хайруллин.

При этом нынешний главный тренер «ястребов» Сергей Звягин останется в тренерском штабе. Его отставка и последующее назначение Рирдена произойдут в ближайшее время. Вчерашний победный матч с питерским СКА может стать последним для Звягина в качестве главного тренера.