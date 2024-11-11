Омск-Информ
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·Общество

По словам министра здравоохранения, регион оказывает массу медуслуг, которые можно экспортировать.

Министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов рассказал, что представляет в Москве программу медицинского туризма. По мнению главы ведомства, региону есть что экспортировать:  диагностические, стоматологические услуги, также востребованы такие услуги, как офтальмология, травматология и ортопедия, акушерство, гинекология и онкология.

Омские учреждения здравоохранения по ним занимают лидирующие места в стране. Так, Клинический медико-хирургический центр стал лауреатом премии «Лучшее учреждение здравоохранения РФ – 2024», по данным Петербургского НИИ социальной статистики. На базе Клинической офтальмологической больницы проводится ряд уникальных современных операций по лечению патологии органа зрения. На высоком уровне зарекомендовали себя омские родильные дома в части оказания медицинской помощи при патологии репродуктивной системы.

По данным омского Минздрава, география распределения вылеченных пациентов по странам проживания насчитывает более 80 стран. К 2030 году планируется увеличить в 1,5 раза количество пролеченных иностранцев до 25,7 тысячи человек с привлечением дополнительных средств в региональный бюджет.

Защитить проект региональной программы развития экспорта Дмитрий Маркелов намерен перед аттестационной комиссией большой образовательной программы.

·Общество

По словам министра здравоохранения, регион оказывает массу медуслуг, которые можно экспортировать.

Министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов рассказал, что представляет в Москве программу медицинского туризма. По мнению главы ведомства, региону есть что экспортировать:  диагностические, стоматологические услуги, также востребованы такие услуги, как офтальмология, травматология и ортопедия, акушерство, гинекология и онкология.

Омские учреждения здравоохранения по ним занимают лидирующие места в стране. Так, Клинический медико-хирургический центр стал лауреатом премии «Лучшее учреждение здравоохранения РФ – 2024», по данным Петербургского НИИ социальной статистики. На базе Клинической офтальмологической больницы проводится ряд уникальных современных операций по лечению патологии органа зрения. На высоком уровне зарекомендовали себя омские родильные дома в части оказания медицинской помощи при патологии репродуктивной системы.

По данным омского Минздрава, география распределения вылеченных пациентов по странам проживания насчитывает более 80 стран. К 2030 году планируется увеличить в 1,5 раза количество пролеченных иностранцев до 25,7 тысячи человек с привлечением дополнительных средств в региональный бюджет.

Защитить проект региональной программы развития экспорта Дмитрий Маркелов намерен перед аттестационной комиссией большой образовательной программы.