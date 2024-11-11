По словам министра здравоохранения, регион оказывает массу медуслуг, которые можно экспортировать.

Министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов рассказал, что представляет в Москве программу медицинского туризма. По мнению главы ведомства, региону есть что экспортировать: диагностические, стоматологические услуги, также востребованы такие услуги, как офтальмология, травматология и ортопедия, акушерство, гинекология и онкология.

Омские учреждения здравоохранения по ним занимают лидирующие места в стране. Так, Клинический медико-хирургический центр стал лауреатом премии «Лучшее учреждение здравоохранения РФ – 2024», по данным Петербургского НИИ социальной статистики. На базе Клинической офтальмологической больницы проводится ряд уникальных современных операций по лечению патологии органа зрения. На высоком уровне зарекомендовали себя омские родильные дома в части оказания медицинской помощи при патологии репродуктивной системы.

По данным омского Минздрава, география распределения вылеченных пациентов по странам проживания насчитывает более 80 стран. К 2030 году планируется увеличить в 1,5 раза количество пролеченных иностранцев до 25,7 тысячи человек с привлечением дополнительных средств в региональный бюджет.

Защитить проект региональной программы развития экспорта Дмитрий Маркелов намерен перед аттестационной комиссией большой образовательной программы.