Больше всех в развитие омской «социалки» вкладывается «Газпром нефть», но, по мнению аналитиков, усилий одной компании недостаточно.

Специалисты центра социального проектирования «Платформа» при поддержке ВЭБ.РФ и Союза российских городов изучили влияние крупных промышленных предприятий на облик российских мегаполисов. Свои выводы они опубликовали на сайте агентства РБК.

Для исследования были выбраны 12 городов, в которых сосредоточены производственные мощности и головные офисы промышленных компаний. Помимо Омска анализ затронул Волгоград, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь, Самару, Тюмень, Уфу, Челябинск. В каждом городе социологи опросили местных жителей; провели экспертные интервью со специалистами в разных областях – от урбанистики до экономики; поговорили с представителями крупных компаний, региональных властей и медиа, проанализировали статистические данные муниципалитетов.

По горизонтали – оценка промышленной экономики города. По вертикали – экспертные оценки вклада промышленного бизнеса в развитие города.

По итогам исследования авторы сформировали следующий вывод: уровень социальных инвестиций со стороны крупных промышленных производств разный, в одних городах он ярко выражен, в других почти не заметен. Во второй группе городов Омск оказался на первом месте, разделив его с Екатеринбургом. Почти 22 % омичей и екатеринбуржцев заявили, что крупный бизнес в большой степени влияет на развитие их городов. При этом 42 % жителей считают, что крупные компании, присутствующие в регионе, вносят позитивный вклад в общество.

По мнению авторов исследования, у омичей такое мнение сформировалось во многом благодаря деятельности компании «Газпром нефть» – безусловного лидера социальных инвестиций в регионе. Так, респонденты отметили участие компании в продвижении Омска через поддержку ХК «Авангард» и развитии хоккейной инфраструктуры. Горожане отмечают строительство ледового стадиона «G-Drive Арена» в партнерстве с властями, академии «Авангард», хоккейные коробки во дворах.

Эксперты также отметили поддержку компанией школы единоборств Александра Шлеменко «Шторм», проекты с образовательными учреждениями по подготовке специалистов для «нефтянки». Также омичи высоко оценивают экологические проекты компании и инициативы по благоустройству. Например, в исторической части города с ее помощью были реконструированы Любинский проспект и сквер им. Дзержинского.

Анализ экспертных данных показал, что вклад «Газпром нефти» в развитие Омска выше, чем вклад других нефтяных предприятий в мегаполисы России. При этом наличие такого «паровоза» социального инвестирования еще не гарантируют разностороннего развития города.

– Омск стал одним из наиболее показательных примеров участия бизнеса в развитии региона для российского рынка и одновременно примером дефицита кооперации между крупными структурами для решения масштабных задач, переложения центра ответственности на одного участника – «Газпром нефть» (синдром «тягловой лошади»), – заключил генеральный директор ЦСП «Платформа» Алексей Фирсов.

По его мнению, для правительства Омской области оптимальной была бы роль дирижера, который будет создавать общий «оркестр» социальных инвесторов. Примерно так это происходит в Екатеринбурге, где сразу несколько компаний активно инвестируют в разные сферы общественной жизни: от транспорта до строительства религиозных объектов. Постепенно подобная модель внедряется и в Омске, где нарастает активность таких инвесторов, как ГК «Титан» и застройщик «Брусника». Эксперты подчеркивают, что в условиях кадрового дефицита и оттока населения такая политика поспособствует нормализации ситуации.