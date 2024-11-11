Омск-Информ
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·Общество

Что стало причиной срабатывания сигнализации, не сообщается.
Сотрудники МЧС закончили проверять здание торгового центра «Мега» в Омске, где сработала пожарная сигнализация. Признаков пожара они не обнаружили.
Напомним, сообщение о срабатывании сигнализации поступило в 16:23. На место выехали 4 пожарных расчета. Посетителей и сотрудников на время проверки здания эвакуировали.
Почему сработала сигнализация, неизвестно.
·Общество

Что стало причиной срабатывания сигнализации, не сообщается.
Сотрудники МЧС закончили проверять здание торгового центра «Мега» в Омске, где сработала пожарная сигнализация. Признаков пожара они не обнаружили.
Напомним, сообщение о срабатывании сигнализации поступило в 16:23. На место выехали 4 пожарных расчета. Посетителей и сотрудников на время проверки здания эвакуировали.
Почему сработала сигнализация, неизвестно.