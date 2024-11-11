Омск-Информ
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·Происшествия

В здании сработала сигнализация.
Омичи сообщили в соцсетях об эвакуации людей из торгового центра «Мега». Как пояснили в МЧС, в здании сработала пожарная сигнализация.
– На телефон 101 в 16:23 поступило сообщение. На место выехали 4 пожарных расчета. Ведется разведка на предмет наличия возможного возгорания, – отметили в МЧС.
Пока неизвестно, есть ли возгорание.
·Происшествия

В здании сработала сигнализация.
Омичи сообщили в соцсетях об эвакуации людей из торгового центра «Мега». Как пояснили в МЧС, в здании сработала пожарная сигнализация.
– На телефон 101 в 16:23 поступило сообщение. На место выехали 4 пожарных расчета. Ведется разведка на предмет наличия возможного возгорания, – отметили в МЧС.
Пока неизвестно, есть ли возгорание.