Омск-Информ
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·Происшествия

С огнем боролись больше двух десятков пожарных.

Сегодня около 04:21 на улице 5-й Дунайской в Омске случился пожар. Загорелась крыша частного дома.
На тушение выезжали 22 сотрудника МЧС и 5 единиц спецтехники. К 05:10 им удалось ликвидировать открытое горение. Площадь пожара составила 105 кв. м.
По предварительным данным, пожар произошел из-за того, что замкнула розетка, в которую включили электроплиту.
·Происшествия

С огнем боролись больше двух десятков пожарных.

Сегодня около 04:21 на улице 5-й Дунайской в Омске случился пожар. Загорелась крыша частного дома.
На тушение выезжали 22 сотрудника МЧС и 5 единиц спецтехники. К 05:10 им удалось ликвидировать открытое горение. Площадь пожара составила 105 кв. м.
По предварительным данным, пожар произошел из-за того, что замкнула розетка, в которую включили электроплиту.