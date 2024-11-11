Глава района Геннадий Долматов наградил победителей трудового соревнования среди работников и организаций агропромышленного комплекса.

В Омском районе подвели итоги сельскохозяйственного года и наградили лучших аграриев по итогам трудового соревнования. Глава района Геннадий Долматов подчеркнул, что в АПК заняты действительно большие труженики, умеющие преодолевать любые сложности и решать любые поставленные задачи. Это касается и помощи в выполнении задач специальной военной операции.

Сельскохозяйственная и перерабатывающая отрасли сегодня эффективно работают, выходят на конкурентные позиции. Благодаря чему Омский район может обеспечить не только себя, но и регион по многим видам качественной продукции.

– В этом году был собран рекордный урожай зерновых – более 190 тысяч тонн, что на 26 % больше, чем в прошлом году, при урожайности 24,4 центнера с гектара. Это второй результат в Омской области. Лидирующие позиции у нас по производству картофеля и овощей. Порядка 35 % объемов произведенного в регионе картофеля и 46 % овощей приходится на долю нашего района. Показатели по сбору зерновых и зернобобовых культур, а также картофеля являются рекордными за последние 10 лет, – отметил Геннадий Долматов.

Объемы производства мяса в хозяйствах всех категорий района составили более 47 тысяч тонн – это около 40 % областного показателя. Производство молока ненамного, на 5 % к прошлому году, но тоже удалось увеличить до 23 тысяч тонн. Лидером район остается и по производству яйца.

Организации пригорода продолжают оставаться одними из самых активных участников инвестиционных процессов в регионе. Модернизируются складские помещения, увеличиваются мощности по производству овощей закрытого грунта, строятся современные оросительные системы, вводятся в эксплуатацию новые комплексы по подработке зерна. Общий объем инвестиций по реализованным и реализуемым проектам в текущем году превысил 500 млн рублей.