Среднемесячный платеж по ипотеке подобрался к 72 тысячам рублей. Для большинства семей это более половины их дохода.

Агентство «РИА Новости» опубликовало рейтинг российских регионов по доступности ипотеки. Для этого авторы исследования разделили средние платежи по ипотеке в регионах на средние зарплаты двух работающих человек (за вычетом НДФЛ).

В лидерах рейтингах, как это часто бывает, оказались Чукотка, Ненецкий и Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автономные округа, а также Магаданская область. Там ипотечная нагрузка составляет около трети доходов среднестатистической семьи.

Список регионов, где платежи по ипотеке не превышают 50 % доходов, включает всего два десятка субъектов Федерации. В остальных ипотека является большой нагрузкой на семьи. Так, в Омской области (61-е место рейтинга) среднемесячный платеж составляет 71,9 тыс. рублей. Это 67,9 % совокупного дохода большинства семей. На остальные траты у них остается меньше трети заработанных денег. На что жить людям, взявшим кредит на покупку жилья, – большой вопрос.

Отметим, что в Дагестане и Калмыкии, замыкающих рейтинг, платежи по ипотеке превышают сто процентов доходов семей. То есть ипотека жителям этих регионов по статистике недоступна в принципе.