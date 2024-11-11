Омск-Информ
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·Происшествия

Им не удалось обжаловать приговор. Решение вступило в силу.
Тесть и зять, которых Омский областной суд признал виновными в производстве и распространении наркотиков, попытались оспорить приговор в Пятом апелляционном суде общей юрисдикции. Мужчины выразили свое несогласие не со сроками (16 лет и 8 лет колонии строгого режима), а с конфискацией имущества: автомобилей и земельного участка с домом в Нижнеомском районе, где располагалась нарколаборатория. Однако, как сообщает прокуратура, суд им отказал.
Напомним, 47-летний житель Красноярского края и его 63-летний тесть в мае 2023 года в хозяйственной пристройке изготовили по инструкции более 60 кг мефедрона. Часть наркотиков они разложили по тайникам-закладкам, но не успели продать. Их задержали раньше.
Приговор мужчинам вынесли в июле 2024 года. Теперь он вступил в законную силу.
·Происшествия

Им не удалось обжаловать приговор. Решение вступило в силу.
Тесть и зять, которых Омский областной суд признал виновными в производстве и распространении наркотиков, попытались оспорить приговор в Пятом апелляционном суде общей юрисдикции. Мужчины выразили свое несогласие не со сроками (16 лет и 8 лет колонии строгого режима), а с конфискацией имущества: автомобилей и земельного участка с домом в Нижнеомском районе, где располагалась нарколаборатория. Однако, как сообщает прокуратура, суд им отказал.
Напомним, 47-летний житель Красноярского края и его 63-летний тесть в мае 2023 года в хозяйственной пристройке изготовили по инструкции более 60 кг мефедрона. Часть наркотиков они разложили по тайникам-закладкам, но не успели продать. Их задержали раньше.
Приговор мужчинам вынесли в июле 2024 года. Теперь он вступил в законную силу.