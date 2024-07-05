Суд приговорил жителей Краснодара к 24 годам колонии на двоих.

Суд приговорил жителей Краснодара к 24 годам колонии на двоих.

Омский областной суд вынес приговор 47-летнему жителю Краснодара и его 63-летнему тестю. Их признали виновными в незаконном производстве и сбыте наркотиков группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Суд установил, что в мае 2023 года мужчины изготовили 60 кг мефедрона в хозяйственной пристройке в Нижнеомском районе. Часть наркотиков они разложили по закладкам, но не успели продать, потому что их задержали сотрудники УФСБ России по Омской области.

Во время обыска в пристройке нашли канистры с реагентами и оборудование для производства запрещенных веществ. Суд приговорил одного из мужчин к 16 годам лишения свободы, а другого – к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд решил конфисковать автомобили и земельный участок с домом в Нижнеомском районе в доход государства, а наркотики – уничтожить.