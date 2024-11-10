Мемориальная доска появилась на доме № 13 на улице Орджоникидзе, где проживал именитый спортсмен Александр Пушница.

В воскресенье, 10 ноября, в Омске состоялось открытие мемориальной доски заслуженному мастеру спорта, председателю Омской федерации самбо и дзюдо, вице-президенту Всемирной федерации самбо Александру Пушнице. Проект был реализован по инициативе бывшего мэра города и депутата Госдумы Виктора Шрейдера при поддержке российского мецената Сергея Козубенко.

На торжественной церемонии открытия мемориальной доски мэр Омска Сергей Шелест поделился своими воспоминаниями о выдающемся омском спортсмене, отметив его честность, порядочность и отзывчивость.

– Александр Михайлович всегда делал все для того, чтобы наш город, наши дети развивались. Он всегда старался помочь, вне зависимости от того, с какими просьбами к нему обращались. С большой скорбью и одновременно с таким светлым чувством я вспоминаю, сколько мне в жизни приходилось с ним общаться. Напротив «Красной звезды» уже поставили бюст. Спасибо Сергею Павловичу (Козубенко) И вот сегодня я думаю, что надо обозначить то место, где он жил, чтобы люди видели и помнили о легенде омского спорта, – заявил Сергей Шелест.

На торжественную церемонию пришли родные и близкие, а также те, кто хорошо знал Александра Михайловича, в том числе олимпийские чемпионы Александр Карелин, Александр Тихонов и Владимир Барнашов.

– Теперь у всех, кто будет здесь проходить, всех, кто живет в этом доме, будет замечательный ориентир. Правильные символы для того, чтобы гордиться, что они земляки почетного жителя города, заслуженного мастера спорта СССР Александра Пушницы, – отметил Александр Карелин.

Справка:

Александр Пушница родился 1 ноября 1949 года. Заслуженный мастер спорта СССР по самбо, 3-кратный чемпион и серебряный призер чемпионатов мира, 3-кратный обладатель Кубков мира, 2-кратный чемпион Европы, 9-кратный чемпион СССР, 7-кратный чемпион РСФСР, 3-кратный победитель Спартакиады народов СССР, почетный гражданин Омска. Скончался 27 января 2023 года в возрасте 73 лет.