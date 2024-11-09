Омск-Информ
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·Происшествия

Спасателям удалось ликвидировать возгорание, но, судя по всему, торговая точка пострадала прилично.

Сегодня, 9 ноября, в 10 часов 37 минут спасатели полностью ликвидировали пожар в торговом павильоне по улице 20 Партсъезда в омских Нефтяниках. Судя по всему, горел круглосуточный мини-магазин. Когда начался пожар, не сообщается. На месте работали 24 спасателя. Площадь возгорания составила 120 квадратов. Обошлось без погибших и травмированных. Причина пожара устанавливается.

·Происшествия

Спасателям удалось ликвидировать возгорание, но, судя по всему, торговая точка пострадала прилично.

Сегодня, 9 ноября, в 10 часов 37 минут спасатели полностью ликвидировали пожар в торговом павильоне по улице 20 Партсъезда в омских Нефтяниках. Судя по всему, горел круглосуточный мини-магазин. Когда начался пожар, не сообщается. На месте работали 24 спасателя. Площадь возгорания составила 120 квадратов. Обошлось без погибших и травмированных. Причина пожара устанавливается.