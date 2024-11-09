Омск-Информ
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·Общество

В этом году установка праздничного дерева припозднилась.

Вчера, 8 ноября, у ТЦ «Каскад» наконец-то установили елку.  В этой локации она появилась позже обычного. Это второе праздничное дерево в Омске. Первая елка традиционно появилась у ТЦ «Континент» 23 октября.

Раньше ели у этих торговых комплексов устанавливали синхронно и в октябре. Лесные гостьи называют «кокоринскими», по фамилии владельца этих ТЦ, депутата Заксобрания Валерия Кокорина. Их всегда устанавливают первыми, в городе они стали своеобразными мемами.

·Общество

В этом году установка праздничного дерева припозднилась.

Вчера, 8 ноября, у ТЦ «Каскад» наконец-то установили елку.  В этой локации она появилась позже обычного. Это второе праздничное дерево в Омске. Первая елка традиционно появилась у ТЦ «Континент» 23 октября.

Раньше ели у этих торговых комплексов устанавливали синхронно и в октябре. Лесные гостьи называют «кокоринскими», по фамилии владельца этих ТЦ, депутата Заксобрания Валерия Кокорина. Их всегда устанавливают первыми, в городе они стали своеобразными мемами.