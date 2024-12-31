Омск-Информ
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·Происшествия

Дерево спилили. Нарушителей ищут.
Неизвестные срубили елку в сквере на Лукашевича в Омске. Горожане обнаружили это еще 29 декабря и пожаловались в соцсетях.
– Елка росла 25 лет, а то и больше, – отметил автор поста и призвал просмотреть все камеры видеонаблюдения, чтобы вычислить нарушителей.
Вчера в мэрии заявили, что написали заявление в полицию по факту незаконной вырубки. Нарушителей собираются найти и привлечь к административной ответственности.
·Происшествия

Дерево спилили. Нарушителей ищут.
Неизвестные срубили елку в сквере на Лукашевича в Омске. Горожане обнаружили это еще 29 декабря и пожаловались в соцсетях.
– Елка росла 25 лет, а то и больше, – отметил автор поста и призвал просмотреть все камеры видеонаблюдения, чтобы вычислить нарушителей.
Вчера в мэрии заявили, что написали заявление в полицию по факту незаконной вырубки. Нарушителей собираются найти и привлечь к административной ответственности.