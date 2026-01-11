Омские елки могут стать самыми крутыми в России

Новогодние деревья из Омска и Седельниковского района вышли на федеральный уровень.

Фото: Omskinform.ru

Омская область вышла в финал Всероссийского конкурса «Елки России». В региональном этапе конкурса участвовали местные органы самоуправления, которые представили новогодние ели, установленные на общественных пространствах, благоустроенных в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Елки были украшены изделиями местных мастеров, работами детей и декоративными элементами, отражающими культурную самобытность территорий. По итогам оценки региональной комиссией были определены победители в каждой номинации.

На федеральный этап конкурса прошли две ели: из парка «Зеленый остров» в Омске и главная ель села Седельниково. Теперь они представляют регион на всероссийском уровне.