Для отсыпки дорожек: елкам омичей дают вторую жизнь

Как избавиться от новогодних деревьев и что с ними происходит после утилизации.

Новогодние деревья, которые омичи покупали для праздника, являются крупногабаритным отходом. Елки, сосны, пихты следует выносить на контейнерные площадки, которые для этого и предназначены. Зимой вывоз такого мусора осуществляется раз в 10 суток.

– Как правило, несут на мусорку елки вплоть до марта, – сообщили представители регоператора.

Также отмечено, что с каждым годом их становится все меньше, все же омичи отдают предпочтение искусственным красавицам.

Натуральное дерево перерабатывают в щепу, которой потом посыпают дорожки.