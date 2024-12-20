Подготовка к Новому году довела жителя Тарского района до нескольких нарушений закона.

Как сообщили в полиции, камеры автоматического пункта весогабаритного контроля зафиксировали на трассе Тара – Усть-Ишим школьный автобус, который повредил дорожный катафот. Автоинспекторы установили, какой школе принадлежит автобус, и пригласили водителя в отдел полиции. Житель Тарского района рассказал, как повредил дорожную конструкцию.

Водитель автобуса ехал по трассе и заметил в поле красивую сосну. Он остановился и спилил ее, чтобы украсить двор. Когда дело было сделано, омич заметил приближающийся автомобиль. Он поторопился погрузить дерево в салон и поехал. Однако сосна выпала из автобуса. Она и повредила дорожный катафот.

Нарушителя привлекли к ответственности по ст. 12.33 КоАП РФ – повреждение дорог, железнодорожных переездов или дорожных сооружений. Информацию об использовании автобуса в личных целях направили директору школы. Проводится проверка и по поводу самовольной рубки дерева.