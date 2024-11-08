Артист переживает за свою безопасность после того, как ему залили лицо «перцовкой».

Музыкант Максим Фисенко (псевдоним – Кишлак) рассказал в интервью на Youtube-канале «Пушка», что усилил охрану после нападения в Омске. Инцидент произошел в июле 2024 года в баре «Викинг». Неизвестные проникли в гримерку перед выступлением и залили артисту лицо слезоточивым газом.

– Я с собой теперь ношу «перец» и шокер. Никого не боюсь. С охраной, бывает, хожу, – рассказал Кишлак. – Теперь меня с табельным оружием люди охраняют. Просто в прошлый раз неожиданно напали, когда в упор заливают [«перцовкой»], и ты лежишь и ничего не можешь сделать.

Отметим, что, хотя концерт в Омске сорвался, сам город оставил музыканту приятные воспоминания. Рэпер назвал Омск тихим, спокойным и красивым.