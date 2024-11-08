Бывший управляющий базы отдыха «Политотдел» получил реальный срок за гибель 14-летнего мальчика, который почти не умел плавать.

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции (находится в Кемерове) рассмотрел кассационную жалобу адвоката бывшего управляющего базы отдыха «Политотдел», которого судили за гибель 14-летнего подростка в аквапарке. Трагедия произошла в конце мая 2022 года. Мальчик, практически не умевший плавать, утонул при катании с горки бассейна.

Как было установлено в суде, 49-летний управляющий базы не обеспечил надлежащие безопасные условия для отдыха людей в аквапарке. В частности, в бассейне за отдыхающими не осуществлялся контроль квалифицированными инструкторами и спасателями.

– Несмотря на то что в тот день в аквапарке находилось более 100 посетителей и пять инструкторов, последние не были официально трудоустроены и не прошли курсы по спасению утопающих и оказанию первой помощи, инструктаж по технике безопасности с детьми не проводили, никаких спасательных средств не предлагали, – отметили в прокуратуре Омской области.

В декабре 2023 года Любинский районный суд признал его виновным по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека) и приговорил к 2 годам 6 месяцам строгого режима. В марте 2024 года Омский областной суд внес в приговор редакционные изменения.

– Адвокат осужденного обжаловал судебные решения в кассационном порядке, настаивая на невиновности подзащитного. Судебная коллегия по уголовным делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции признала осуждение бывшего управляющего базы отдыха законным, а назначенное ему наказание – справедливым, – сообщили в прокуратуре.

Ранее собственник базы отдыха «Политотдел» по решению суда выплатил родителям погибшего ребенка 3 млн рублей в качестве компенсации причиненного морального вреда. В настоящее время аквапарк, где произошла трагедия, закрыт. Суд признал его самовольной постройкой.