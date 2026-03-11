Весенние каникулы без ожидания: что подготовил «АкваРио» в марте

В омском аквапарке уже наступило тропическое лето. В марте гостей ждут семейные акции, детские оздоровительные программы и ежедневные анимационные активности.

Фото: АкваРио

Пока омская весна только готовится вступить в свои права, в «АкваРио» уже царит настоящее тропическое лето. Март здесь обещает быть не просто теплым, а по-настоящему насыщенным событиями. Если вы искали повод сменить пуховик на купальник – их здесь найдется сразу несколько.

Инвестиции в крепкий иммунитет и звонкий смех Март – время пробуждения, и начать его лучше всего с заботы о самых маленьких. В комплексе «РиоТермы» оздоровительные процедуры превратили в увлекательную игру.

Каждое воскресенье и вторник юных гостей ждут: – веселая разминка и аквааэробика, чтобы направить энергию в нужное русло; – детское парение «Будь здоров» с мягким паром и ароматерапией; – фирменные таежные морсы и полезные угощения.

Фото: АкваРио

Такой формат помогает укрепить иммунитет после зимы и зарядиться хорошим настроением.

Ловим выгоду: «Будни в плюсе» Кто сказал, что мини-отпуск возможен только в выходные? С 10 по 31 марта по будням действует семейная акция: при покупке взрослого билета ребенок отдыхает бесплатно.

Это возможность подарить семье яркие эмоции среди недели и сделать обычный день немного праздничнее.

Фото: АкваРио

Каждый день – новое приключение Скучать гостям не дадут: весь месяц в «АкваРио» проходят анимационные программы. Можно отправиться в «Мир юрского периода», стать героем «Пиратского Аква Дня» или попробовать себя на занятиях «Детской йоги».

Полное расписание активностей размещено на сайте www.akvario-omsk.ru и в сообществе аквапарка во «ВКонтакте».

Приходите за своей порцией весеннего солнца и ярких брызг – в «АкваРио» весна начинается точно по расписанию.