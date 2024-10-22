Здание лечебно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном на базе отдыха «Политотдел» признано самовольной постройкой.
Судебные приставы Любинского района приостановили деятельность аквапарка на базе отдыха «Политотдел». На прошлой неделе областной суд признал самовольной постройкой лечебно-оздоровительный комплекс с аквапарком, а также обязал устранить 27 нарушений требований пожарного законодательства и подтвердить соответствие здания проектной документации.
– Руководству ООО «База отдыха «Политотдел» и представителю ООО «Сибирские курорты» вручено постановление о возбуждении исполнительного производства по приостановлению деятельности организаций, касающейся эксплуатации аквапарка. В свою очередь, представителем одной из организаций должностному лицу предоставлены документы о расторжении договора аренды аквапарка, – сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Омской области
Приставы убедились, что аквапарк действительно не работает, и составили соответствующий акт. На здании появились объявления для посетителей, что использование комплекса на данный момент невозможно. Судебные приставы намерены периодически проверять, не ведется ли эксплуатация аквапарка, деятельность которого приостановлена.