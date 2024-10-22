Омск-Информ
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·Общество

Здание лечебно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном на базе отдыха «Политотдел» признано самовольной постройкой.

Судебные приставы Любинского района приостановили деятельность аквапарка на базе отдыха «Политотдел». На прошлой неделе областной суд признал самовольной постройкой лечебно-оздоровительный комплекс с аквапарком, а также обязал устранить 27 нарушений требований пожарного законодательства и подтвердить соответствие здания проектной документации.

– Руководству ООО «База отдыха «Политотдел» и представителю ООО «Сибирские курорты» вручено постановление о возбуждении исполнительного производства по приостановлению деятельности организаций, касающейся эксплуатации аквапарка.  В свою очередь, представителем одной из организаций должностному лицу предоставлены документы о расторжении договора аренды аквапарка, – сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Омской области

Приставы убедились, что аквапарк действительно не работает, и составили соответствующий акт. На здании появились объявления для посетителей, что использование комплекса на данный момент невозможно. Судебные приставы намерены периодически проверять, не ведется ли эксплуатация аквапарка, деятельность которого приостановлена.

·Общество

Здание лечебно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном на базе отдыха «Политотдел» признано самовольной постройкой.

Судебные приставы Любинского района приостановили деятельность аквапарка на базе отдыха «Политотдел». На прошлой неделе областной суд признал самовольной постройкой лечебно-оздоровительный комплекс с аквапарком, а также обязал устранить 27 нарушений требований пожарного законодательства и подтвердить соответствие здания проектной документации.

– Руководству ООО «База отдыха «Политотдел» и представителю ООО «Сибирские курорты» вручено постановление о возбуждении исполнительного производства по приостановлению деятельности организаций, касающейся эксплуатации аквапарка.  В свою очередь, представителем одной из организаций должностному лицу предоставлены документы о расторжении договора аренды аквапарка, – сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Омской области

Приставы убедились, что аквапарк действительно не работает, и составили соответствующий акт. На здании появились объявления для посетителей, что использование комплекса на данный момент невозможно. Судебные приставы намерены периодически проверять, не ведется ли эксплуатация аквапарка, деятельность которого приостановлена.