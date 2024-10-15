У здания выявлены признаки самовольной постройки, суд запретил его деятельность до устранения нарушений.
Омский областной суд пересмотрел решение Любинского районного суда по иску прокуратуры, требовавшей признать самостроем лечебно-оздоровительный комплекс с аквапарком базы отдыха «Политотдел». На этот раз суд пришел к выводу о наличии признаков самовольной постройки у этого здания.
Деятельность аквапарка решили приостановить. Чтобы снова открыть его, владельцам нужно устранить 27 нарушений требований пожарного законодательства и подтвердить соответствие здания проектной документации.
– Использование ответчиками спорного здания представляет непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, – сообщили в пресс-службе суда.
Решение суда вступило в законную силу.
Напомним, в декабре 2023 года управляющего базой отдыха осудили за гибель 14-летнего мальчика. Подросток утонул в аквапарке.