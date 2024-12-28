Аквапарк не будет работать ни во время новогодних каникул, ни после.

Сегодня, 28 декабря, в пресс-службе судебных приставов рассказали, что аквапарк, который находится на территории базы отдыха «Политотдел», не будет работать ни во время новогодних праздников, ни после.

Ранее суд принял решение в отношении ООО «Сибирские курорты» и ООО «База отдыха «Политотдел». На его основании УФССП приостановило деятельность аквапарка.

Здание признали самовольной постройкой. Суд решил, что использование аквапарка представляет угрозу жизни и здоровья граждан. Также были зафиксированы нарушения правил пожарной безопасности.