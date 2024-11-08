Омск-Информ
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·Происшествия

Медицинская помощь потребовалась троим.
Вчера около 17:45 на трассе Омск – Тара в Большереченском районе случилось ДТП. На 245 км съехал в кювет и опрокинулся пассажирский микроавтобус. По предварительным данным ГИБДД, 37-летний водитель «газели» не справился с управлением.
В салоне маршрутки находилось 6 человек. Пострадали две женщины, 51 и 48 лет, и мужчина 53 лет.
В обстоятельствах и причинах происшествия разбираются полицейские. Отметим, что вчера министерство региональной безопасности объявляло в Омской области штормовое предупреждение из-за снега и сильного ветра. Водителей просили быть осторожнее на дорогах. В прошлый раз, когда дороги региона стали опаснее из-за гололеда, в кювет также угодил микроавтобус.
·Происшествия

Медицинская помощь потребовалась троим.
Вчера около 17:45 на трассе Омск – Тара в Большереченском районе случилось ДТП. На 245 км съехал в кювет и опрокинулся пассажирский микроавтобус. По предварительным данным ГИБДД, 37-летний водитель «газели» не справился с управлением.
В салоне маршрутки находилось 6 человек. Пострадали две женщины, 51 и 48 лет, и мужчина 53 лет.
В обстоятельствах и причинах происшествия разбираются полицейские. Отметим, что вчера министерство региональной безопасности объявляло в Омской области штормовое предупреждение из-за снега и сильного ветра. Водителей просили быть осторожнее на дорогах. В прошлый раз, когда дороги региона стали опаснее из-за гололеда, в кювет также угодил микроавтобус.