Омск-Информ
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·Общество

Сегодня, так же как вчера, синоптики спрогнозировали сильный ветер и снег.
Министерство региональной безопасности объявило в Омской области штормовое предупреждение. Сегодня до конца дня в южной части региона ожидаются: 
  • очень сильный ветер порывами 25 м/с и более,
  • дождь, переходящий в снег,
  • метель,
  • гололедные явления,
  • отложение мокрого снега,
  • на дорогах снежные заносы и гололедица.
Омичей просят быть осторожными на дорогах. В случае возникновения опасных ситуаций, которые требуют помощи специалистов, звоните по единому телефону службы спасения 112.
Отметим, что метель наблюдалась в регионе и вчера.
·Общество

Сегодня, так же как вчера, синоптики спрогнозировали сильный ветер и снег.
Министерство региональной безопасности объявило в Омской области штормовое предупреждение. Сегодня до конца дня в южной части региона ожидаются: 
  • очень сильный ветер порывами 25 м/с и более,
  • дождь, переходящий в снег,
  • метель,
  • гололедные явления,
  • отложение мокрого снега,
  • на дорогах снежные заносы и гололедица.
Омичей просят быть осторожными на дорогах. В случае возникновения опасных ситуаций, которые требуют помощи специалистов, звоните по единому телефону службы спасения 112.
Отметим, что метель наблюдалась в регионе и вчера.