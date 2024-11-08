Это первое издание «Центра развития социально-предпринимательских инициатив» Святослава Капустина, подготовленное при участии медиа «Трамплин».

Вышел в свет плод многолетних трудов Юрия Перминова «Имена, забытые Омском». На этот раз известный поэт, эссеист, журналист, секретарь Союза писателей России, лауреат Большой литературной премии выступил как литературовед и историк. Книга стала первым изданием «Центра развития социально-предпринимательских инициатив» Святослава Капустина, она подготовлена при участии медиа «Трамплин».

Первый том содержит 35 литературно-исторических очерков, рассказывающих о 36 талантливых писателях и поэтах. Их судьбы были переплетены с Омском, иногда неожиданным образом. Однако широкой общественности эти факты мало известны. К примеру, автор восстановил маршрут следования Антона Чехова через Омск и другие населенные пункты, относящиеся к современной Омской области. В основу легли неопубликованные дневники классика мировой литературы. Есть очерк о друге Пушкина, Николае Коншине, видевшем поэта в день его последней дуэли. Оказывается, сам Коншин был похоронен в Омске в ограде Пророко-Ильинской церкви. Также читатели узнают, благодаря каким омским событиям появилась на свет Анна Ахматова и множество других фактов, по сути, исторических открытиях.

По словам Юрия Перминова, идея создания книги «Имена, забытые Омском» появилась около семи лет назад. На тот момент он трудился над антологией «Литература: memoria – XVIII–XXI вв.».

– Приступив к изучению и уточнению биографий писателей, чьи имена и судьбы напрямую связаны с Омском, сразу же понял, что ни объем издания, ни его формат не позволят в полной мере вернуть городу имена забытых литераторов, да и речь в первую очередь шла о других – известных читающему Омску. Но о некоторых «беспоминных» литераторах вкратце удалось рассказать. Это и дало стимул для установления имен и других писателей, для которых наш город становился колыбелью эволюции их таланта, – цитирует Юрия Перминова медиа «Трамплин» .

Вскоре Перминов понял, что о забытых писателях нужна отдельная книга – материала собралось слишком много для одного издания.

– Началась работа – долгая, кропотливая: в архивах, в музейных и библиотечных фондах, в том числе иногородних. Помогали, конечно, ранее установленные связи с литературоведами, историками, краеведами, сотрудниками Российской государственной библиотеки, Российский государственный архив литературы и искусства и так далее, благо проблем с доступом к их фондам, к журнальной и газетной периодике прошлых лет, рукописям, документам не было. Тогда же стало понятно, что дело одним томом не ограничится, поскольку только первый составили 35 очерков, а всего их к настоящему времени создано более шестидесяти, – поделился Юрий Перминов.

Издание «Имена, забытые Омском» стало возможным благодаря интересу омского предпринимателя и мецената Святослава Капустина к истории и культурной жизни Омска. Уже много лет он поддерживает творческие инициативы и таланты по всей стране. Речь – о финансовой помощи в издании книг, при создании фильмов. По инициативе и при содействии Капустина проводятся музыкальные фестивали, детские премии и турниры.

Сотрудничество Святослава Капустина с Юрием Перминовым продолжается уже не первый год. Ранее меценат оказывал финансовую помощь в издании сборника стихов и прозы омских авторов «Координаты СВОим». Идейным вдохновителем, составителем и редактором альманаха является Юрий Перминов. А месяц назад увидел свет поэтический сборник Перминова «По соседству с небесами».

Предзаказ сборника «Имена, забытые Омском» можно оформить, написав на почту info@tramplin.media В теме письма указать – заказ на книгу. Оставьте контактные данные, и с вами свяжутся. Добавим, что сейчас готовится к печати второй том сборника.