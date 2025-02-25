В областной библиотеке им. Пушкина прошла презентация книги «Имена, забытые Омском», изданной на средства известного предпринимателя и мецената Святослава Капустина.

Накануне в конференц-зале Областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина прошла презентация первого тома книги Юрия Перминова «Имена, забытые Омском». Сборник литературно-исторических очерков издан АНО «Центр развития социально-предпринимательских инициатив» при участии ООО «Трамплин медиа» (входят в Группу компаний «ТРАМПЛИН»).

Это был настоящий аншлаг – мест всем не хватило, люди сидели на приставных стульях и даже стояли.

Интерес омичей к этой книге не случаен – по сути, автор создает антологию литературной и культурной жизни Омска с конца XVIII века до современности.

В первый том вошли малоизвестные широкому кругу читателей имена и судьбы тридцати шести омских литераторов. В настоящее время готовится к сдаче в печать второй том издания. Заместитель министра культуры Омской области, кандидат филологических наук Светлана Бакулина уверена, что два тома – это не предел.

– Хочется поздравить в первую очередь Юрия Петровича с выходом этого издания. Оно, я думаю, не будет заканчиваться вторым томом. Обязательно будет и третий, и четвертый, я в этом не сомневаюсь. Потому что для тех, кто книгу полистал, кто начал читать, становится понятным, что автор погружается не просто в текст, он погружается в контекст, в те истории, в те судьбы, которые делают наш город действительно литературным, и в те судьбы, которые ненавязчиво определяют, наверное, интеллектуальный дух нашего места, – отметила Бакулина.

Героями книги Юрия Перминова стали талантливые личности, оставившие свой след в истории не только Омска, но и всего сибирского края. Каждый очерк – настоящее открытие. «Задушевный друг Баратынского и хороший знакомый Пушкина», «Будущий Лев Толстой, застреленный в Загородной роще», «Королевич родом из Омска, сопровождавший «короля поэтов», «Сибирский Джек Лондон», «Баян Сибири», «Казахский Пушкин». Интриги заложены начиная с оглавления. Часть имен широкому кругу читателей неизвестна. Но есть удивительные связи персонажей со всемирно известными личностями и, опять же, персонажами. К примеру, те, кому посчастливится взять в руки книгу, узнают, каким событиям, произошедшим в Омске, Анна Ахматова обязана своим появлением на свет. А также кто был одним из создателей образа Козьмы Пруткова, кто сделал первый перевод сказки «Алиса в стране чудес» и чем занимался в Омске писатель, которого позднее назвали «первым Штирлицем».

Юрий Перминов рассказал о том, как шла работа над книгой «Имена, забытые Омском». По сути, это итог работы, ведущейся на протяжении всей его жизни, которая также связана с Омском.

Только на сбор материалов ушло около семи лет. Он уже и не надеялся, что его труды будут изданы. Но все разрешилось удивительным образом, в самолете, где соседом литератора оказался известный предприниматель и меценат Святослав Капустин. Решение об издании было мгновенным.

Сам издатель на презентации присутствовать не смог, но выступил с видеообращением.

– В 2026 году наш город примет почетное звание культурной столицы. И это дает Омску право на проведение масштабных культурных и просветительских мероприятий. А ведь в нашем городе проекты литературные, исторические, театральные, художественные – явление постоянное, и это предмет нашей гордости, – уверен Капустин.

Предприниматель и меценат рассказал, что у него в свое время появилась идея создать собственное издательство, чтобы сделать информацию о родном крае более доступной. Пример показал благотворительный фонд «Возрождение Тобольска» Аркадия Елфимова, который прославляет всю Сибирь, издает уникальные книги.

– Так почему бы и омичам не отдать должное Омску, его богатой истории и многочисленным талантам? И так, благодаря труду замечательных людей, появилась удивительная книга, собрание литературно-исторических очерков, наполненное малоизвестными фактами, собранными буквально по крупицам. Недавно мы помогли родиться еще одному замечательному просветительскому проекту. В свет вышел первый том книги «Имена, забытые Омском» Юрия Петровича Перминова. Книга поможет лучше узнать историю города, прочитать о судьбах писателей и поэтов, так или иначе связанных с Омском, но преданных забвению. Уверен, что это издание станет поводом для многих неожиданных открытий наших современников и потомков. А материал уже собран на второй том, более того, идет работа над ним – автор нас заверил. А людям надо верить! – подчеркнул Святослав Капустин.

Также присутствующие увидели видеообращение московского художника, оформившего книгу, Ивана Лукьянова.

На презентации прозвучало много теплых слов в адрес автора. Специально для участия в этом событии приехала редактор и корректор книги, доцент кафедры библиотечно-информационной деятельности Челябинского государственного института культуры, член Союза писателей России, кандидат филологических наук Анастасия Порошина. Она призналась, что была очарована Омском. Она здесь впервые, но воспринимает его через историческую призму.

Книга уже попала к читателям – часть тиража передана в дар библиотекам, вузам, где есть исторические и филологические факультеты, в музеи Омска.

Свой восторг от прочитанного выразили член Союза российских писателей, директор Омского областного литературно музея им. Ф. М. Достоевского Виктор Вайнерман, директор Исторического архива Омской области, кандидат исторических наук Людмила Чекалина, профессор факультета филологии, переводоведения и медиакоммуникаций Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского, доктор филологических наук Елена Киричук, поэтесса, член Союза писателей России Марина Безденежных, директор Областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина Александр Ремизов и другие.

По словам генерального директора ООО «Трамплин-медиа» Милены Михалевой, старт продаж первого тома книги «Имена, забытые Омском» планируется с начала марта. Конкретно о точках продаж РИА «Омск-информ» сообщит позже.

Фото: Никита Кудрявцев