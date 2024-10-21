Известный омский поэт, эссеист и журналист, секретарь Союза писателей России провел творческую встречу с читателями и подписал свой новый поэтический сборник.

По случаю выхода в свет нового поэтического сборника Юрия Перминова «По соседству с небесами» в библиотеке имени Пушкина прошла творческая встреча с автором.

Пообщаться с поэтом, эссеистом, журналистом, редактором-составителем сборников, секретарем Союза писателей России, лауреатом Большой литературной премии пришло множество ценителей его таланта. Все желающие получили по экземпляру книги и смогли взять авторскую подпись.

У посетителей творческой встречи была возможность ознакомиться и с другими работами Юрия Перминова. На выставке в Центре книжных памятников библиотеки было представлено более 50 изданий разных лет.

Уточним, что Юрий Перминов делал 10-летний перерыв в авторском книгоиздании. За это время накопилось много новых стихов. Издание, выпущенное благотворительным фондом «Возрождение Тобольска» тиражом 1500 экземпляров, увидело свет благодаря финансовой поддержке омского предпринимателя и мецената Святослава Капустина.

Это уже не первый пример плодотворного сотрудничества. Ранее Святослав Капустин оказывал финансовую помощь в издании сборника стихов и прозы омских авторов «Координаты СВОим». Автором идеи, составителем и редактором альманаха также является Юрий Перминов.

Завершилась творческая встреча анонсом предстоящего выпуска в свет очередной работы Юрия Перминова. Печатный сборник очерков об известных людях, связанных с нашим городом, называется «Имена, забытые Омском».