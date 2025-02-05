Известный предприниматель и меценат Святослав Капустин, выпустивший на собственные средства краеведческое издание «Имена, забытые Омском», сообщил о намерении и дальше издавать редкие книги.

Накануне в Омской областной научной библиотеке имени А. С. Пушкина прошла церемония дарения первого тома уникального краеведческого издания «Имена, забытые Омском». Руководители омских библиотек, музеев и представители вузов города получили экземпляры шикарно оформленного фолианта. Книгу передали в дар ее автор – поэт, эссеист, журналист, секретарь Союза писателей России Юрий Перминов и известный предприниматель и меценат, а также издатель Святослав Капустин. Уточним, что сборник литературно-исторических очерков издан АНО «Центр развития социально-предпринимательских инициатив» при участии ООО «Трамплин медиа» (входят в Группу компаний «ТРАМПЛИН»).

Модератор церемонии зав. отделом по связям с общественностью библиотеки им. А. С. Пушкина Ирина Гладкова отметила, что книги краеведческой тематики сегодня очень востребованы. Она обратила внимание на то, что издание «Имена, забытые Омском» имеет очень презентабельный внешний вид, и это важно для современного читателя. А в самом названии заложена интрига.

– Это целая антология, связанная с нашим городом, с нашей литературой. Такую сложную задачу Юрий Перминов для себя поставил: расширить горизонты литературного, культурного и исторического пространства, потому что здесь не только литераторы, но и имена людей, очень важных для нашей культуры, – подчеркнула Гладкова.

Юрий Перминов рассказал о том, что изначально он даже не думал о книге, а вел исследовательскую работу, собирал в папки материалы о литераторах и культурных деятелях, так или иначе связанных с Омском. По возможности общался с потомками героев будущих очерков. Это продолжалось на протяжении семи лет.

– Мне думалось о том, что пройдут годы, и какой-нибудь потомок, роясь в моем архиве, вдруг обнаружит всю эту историю и решит ее издать, дописав туда в конец главу об ее авторе, книгу «Имена, забытые Омском», – поделился Юрий Перминов.

Но все изменил случай. Юрий Перминов летел из Тобольска, и его соседом оказался Святослав Капустин. Во время разговора литератор рассказал о том, что у него собран обширный материал, на что предприниматель и меценат мгновенно отреагировал и предложил помощь в издании.

С момента этого разговора до получения тиража прошло около года. Юрий Перминов уточнил, что с самого начала понимал, что весь материал невозможно вместить в один том. Уточним, что в него вошло 35 очерков. И сейчас идет работа над продолжением сборника «Имена, забытые Омском», том 2.

– Нынче у нас Год защитников Отечества, в моем представлении, все вы являетесь защитниками Отечества. Потому что Отечество защищать нужно не только на передовой, но защищать его от беспамятства, сохраняя культурное наследие, которым мы обладаем. Как выясняется, мы обладаем гораздо больше, чем мы знаем, – уверен Перминов.

Он признался, что имея в своей «копилке» несколько изданных сборников стихотворений, своей главной в жизни книгой он считает именно «Имена, забытые Омском».

Святослав Капустин убежден, что нашему городу нужны краеведческие издания, поскольку омичи навскидку назовут из известных имен, связанных с Омском, разве что Достоевского, Колчака, может быть, Чехова. На самом деле, литературная жизнь города была гораздо насыщенней. Предприниматель и меценат сообщил, что и в дальнейшем намерен издавать подобные книги. На идею создать собственное издательство его вдохновил пример Аркадия Елфимова с его благотворительным фондом «Возрождение Тобольска», которое выпускает около трех книг в год. Правда для того, чтобы была возможность печатать большие тиражи, необходима вовлеченность самих омичей, массовость. Часть тиража должна продаваться.

Итак, первые экземпляры книги «Имена, забытые Омском» получили в дар: библиотека имени Пушкина, сеть муниципальных библиотек; музеи – Литературный, Краеведческий музей и имени Врубеля, парк «Россия – моя история», Исторический архив Омской области, ОмГУ имени Достоевского, ОмГПУ, Гуманитарная академия.

А в скором времени состоится еще одно событие, связанное с этим изданием. Презентация книги «Имена, забытые Омском» пройдет также в библиотеке имени Пушкина 24 февраля, уже на большую аудиторию.

Фото: Александр Петров, медиа «Трамплин».