Стартовали продажи уникальной книги Юрия Перминова «Имена, забытые Омском» – настоящего события в культурной жизни города и всей России.

Сегодня, 6 марта, стартовали продажи уникальной книги «Имена, забытые Омском». Издание первого тома художественно-публицистического и в то же время краеведческого сборника очерков уже признали культурным событием, выходящим за рамки региона.

Книга, не имеющая аналогов ни в нашей стране, ни за рубежом, представляет собой глубокое погружение в литературную историю Омска, восстанавливая заслуженную память о тех, кто почти исчез из официальных анналов.

В книге, насчитывающей 35 очерков, оживают судьбы 36 одаренных литераторов, чьи имена связаны с Омском, но несправедливо оказались за гранью общественной памяти.

Автор, известный литератор, поэт, публицист Юрий Перминов проделал титаническую работу. Он возвращает к жизни не только имена, но и уникальные творческие биографии, литературные достижения и жизненные перипетии незаслуженно забытых талантов.

На протяжении семи лет автор бережно собирал крохи информации, изучал архивные документы, восстанавливал разрозненные факты, складывая их в увлекательные и эмоционально насыщенные литературно-исторические рассказы. Об этом подробно «Омск-информ» писа л сразу после выхода книги.

Уточним, что издание «Имена, забытые Омском» стало возможным благодаря Центру развития социально-предпринимательских инициатив, при активном участии медиагруппы «Трамплин» и личному участию известного предпринимателя и мецената Святослава Капустина.

Значимость проекта подчеркивается тем, что солидная часть тиража уже передана в дар Областной научной библиотеке имени Пушкина, множеству омских муниципальных библиотек, в музеи, а также вузы, где есть филологические и исторические факультеты. Это символический жест, говорящий о желании широко распространить знания о богатом, но не всегда полностью исследованном литературном наследии Омска.

Таким образом, «Имена, забытые Омском» не просто книга, а настоящий вклад в сохранение исторической памяти и культурного наследия Омска. Это зов к переосмыслению истории, к более глубокому пониманию своих корней и ценности духовного богатства предшествующих поколений.

Во время недавней презентации издания, прошедшей с аншлагом в конференц-зале «Пушкинки», Юрий Перминов подтвердил, что идет к завершению работа над вторым томом издания.

Итак, книга «Имена, забытые Омском», т. 1, доступна для покупки в «Точке кипения – Омск» по адресу: улица Жукова, 21, а также в лавках музея имени Врубеля, расположенных по адресам: улица Музейная, 4; улица Ленина, 3; и улица Ленина, 23.

Фото: медиа «Трамплин».