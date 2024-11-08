Омск-Информ
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·Общество

Вместо 22 рублей за килограмм теперь приходится отдавать больше 31 рубля.
Картофель в Омской области с начала года подорожал на 42 % (+9,33 рубля за килограмм). И его подорожание продолжается: только за неделю с 21 по 28 октября цена на картофель выросла на 6,5 %, или 1,93 рубля. 
По данным Росстата на 28 октября, в среднем килограмм картофеля в регионе стоит 31,55 рубля. Это дешевле, чем в среднем по Сибирскому федеральному округу (41,88 рубля).
Ранее сообщалось также о подорожании сливочного масла и других продуктов.
·Общество

Вместо 22 рублей за килограмм теперь приходится отдавать больше 31 рубля.
Картофель в Омской области с начала года подорожал на 42 % (+9,33 рубля за килограмм). И его подорожание продолжается: только за неделю с 21 по 28 октября цена на картофель выросла на 6,5 %, или 1,93 рубля. 
По данным Росстата на 28 октября, в среднем килограмм картофеля в регионе стоит 31,55 рубля. Это дешевле, чем в среднем по Сибирскому федеральному округу (41,88 рубля).
Ранее сообщалось также о подорожании сливочного масла и других продуктов.