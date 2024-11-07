С такой инициативой выступили депутаты горсовета Омска. Окончательное решение за Заксобранием.

Сегодня, 7 ноября, на заседании комитета по вопросам экономического развития Омского горсовета обсудили перспективу увеличения штрафов за самовольную установку киосков. Как пояснил «Омск-информу» председатель комитета Алексей Провозин, пока в городе не налажен сам процесс взимания штрафов. Части предпринимателей удалось избежать мзды. И недостачу компенсировали из бюджета.

– За 2024 год у нас было всего около 200 случаев в городе. За 150 вынесенных объектов удалось получить плату за незаконно установленные киоски. Однако более чем в 40 случаях все равно пришлось платить из бюджета, потому этих нарушителей не поймали, – констатировал депутат.

При этом количество случаев незаконной установки с каждым годом снижается. Раньше количество незаконных ларьков исчислялось тысячами.

Тем не менее, по мнению председателя комитета, существующие штрафы недостаточны. Плата за правонарушение составляют 40 тысяч рублей для юридических лиц и от 2 до 4 тысяч рублей для физических лиц.

– Все нарушители идут как индивидуальные предприниматели, и штрафы, которые они получают, не соответствуют размеру деяния и сумме затрат муниципалитета на вынос незаконного киоска, – считает Провозин.

Омский депутат убежден, что такие объекты уродуют внешний облик города.

– Незаконный киоск – это не какой-то там новенький дизайнерский. Это, как правило, ободранный такой сарайчик, – добавил Провозин.

Пока размер новых штрафов не рассчитан. Но в итоге на заседании было принято решение, что департамент контроля Омска подготовит проект нормативного акта, а финансисты рассчитают новые суммы взимания платы за незаконную установку ларьков.

Далее вопрос вынесут на горсовет, и в случае принятия положительного решения городские парламентарии адресуют это предложение коллегам из Заксобрания.