Омск-Информ
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·Общество

На знаменитые сооружения на недостроенных объектах потратят 136,4 млн рублей.

В региональное заксобрание внесен проект бюджета на будущий год. В нем, в частности, на строительство метрополитена и аэропорта Омск-Федоровка предусмотрено 136,4 млн рублей.  В 2026 и 2027 годах эти расходы немного вырастут, до 144,6 и 144,8 млн соответственно. 

Из этих средств 11,4 млн рублей уйдут на содержание первого пускового участка так и не построенного метро,  от библиотеки имени Пушкина до автовокзала. Сюда относится в том числе подземный пешеходный переход на Красном Пути. 

Еще 8,4 млн рублей  заложено на содержание сооружений других линий недостроенного метро.

Эксплуатация и охрана неуклонно ветшающих объектов аэропорта Омск-Федоровка обойдется бюджету в 9,4 млн рублей. 

Самые крупные расходы по данной статье, 107 млн рублей, предусмотрены на содержание метромоста.

·Общество

На знаменитые сооружения на недостроенных объектах потратят 136,4 млн рублей.

В региональное заксобрание внесен проект бюджета на будущий год. В нем, в частности, на строительство метрополитена и аэропорта Омск-Федоровка предусмотрено 136,4 млн рублей.  В 2026 и 2027 годах эти расходы немного вырастут, до 144,6 и 144,8 млн соответственно. 

Из этих средств 11,4 млн рублей уйдут на содержание первого пускового участка так и не построенного метро,  от библиотеки имени Пушкина до автовокзала. Сюда относится в том числе подземный пешеходный переход на Красном Пути. 

Еще 8,4 млн рублей  заложено на содержание сооружений других линий недостроенного метро.

Эксплуатация и охрана неуклонно ветшающих объектов аэропорта Омск-Федоровка обойдется бюджету в 9,4 млн рублей. 

Самые крупные расходы по данной статье, 107 млн рублей, предусмотрены на содержание метромоста.