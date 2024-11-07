На знаменитые сооружения на недостроенных объектах потратят 136,4 млн рублей.

В региональное заксобрание внесен проект бюджета на будущий год. В нем, в частности, на строительство метрополитена и аэропорта Омск-Федоровка предусмотрено 136,4 млн рублей. В 2026 и 2027 годах эти расходы немного вырастут, до 144,6 и 144,8 млн соответственно.

Из этих средств 11,4 млн рублей уйдут на содержание первого пускового участка так и не построенного метро, от библиотеки имени Пушкина до автовокзала. Сюда относится в том числе подземный пешеходный переход на Красном Пути.

Еще 8,4 млн рублей заложено на содержание сооружений других линий недостроенного метро.

Эксплуатация и охрана неуклонно ветшающих объектов аэропорта Омск-Федоровка обойдется бюджету в 9,4 млн рублей.

Самые крупные расходы по данной статье, 107 млн рублей, предусмотрены на содержание метромоста.