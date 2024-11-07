Омск-Информ
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·Общество

Глава МГПУ Алексей Лубков считает, что такое обучение должно быть бесплатным.

Ректор Московского городского педагогического университета Алексей Лубков настаивает на необходимости создания бесплатных курсов для таких детей до их поступления в школу, а также на нормативном закреплении обязательства для мигрантов отправлять своих детей на подготовку.

– Важно создать условия для интенсивного изучения русского языка до начала школьного обучения. За один год работы с детьми, для которых русский не является родным языком, можно существенно улучшить их языковые навыки, – отметил он в интервью ТАСС.

По его мнению, такое обучение должно быть бесплатным для семей мигрантов, поскольку это способствует более успешной интеграции детей в российскую образовательную систему и снижает нагрузку на учителей.

Лубков подчеркнул, что занятия могут проводиться в подготовительных группах при школах или центрах дополнительного образования, где должны работать специалисты, владеющие методикой преподавания русского языка как иностранного.

Он также предложил формировать группы по возрастным категориям: 6–8 лет, 9–12 лет и отдельные классы для подростков, учитывая возрастные особенности учащихся. Кроме того, желательно, чтобы учителя других предметов также имели навыки преподавания русского языка как иностранного и могли интегрировать эти знания в учебный процесс. Например, даже если ребенок хорошо знает предмет, низкий уровень владения языком может негативно сказаться на его результатах при подготовке к ГИА.

Во вторник, 5 ноября, на заседании Совета по русскому языку и языкам народов РФ президент Владимир Путин поручил разработать федеральный алгоритм работы с детьми мигрантов, которые не владеют или слабо владеют русским языком.

·Общество

Глава МГПУ Алексей Лубков считает, что такое обучение должно быть бесплатным.

Ректор Московского городского педагогического университета Алексей Лубков настаивает на необходимости создания бесплатных курсов для таких детей до их поступления в школу, а также на нормативном закреплении обязательства для мигрантов отправлять своих детей на подготовку.

– Важно создать условия для интенсивного изучения русского языка до начала школьного обучения. За один год работы с детьми, для которых русский не является родным языком, можно существенно улучшить их языковые навыки, – отметил он в интервью ТАСС.

По его мнению, такое обучение должно быть бесплатным для семей мигрантов, поскольку это способствует более успешной интеграции детей в российскую образовательную систему и снижает нагрузку на учителей.

Лубков подчеркнул, что занятия могут проводиться в подготовительных группах при школах или центрах дополнительного образования, где должны работать специалисты, владеющие методикой преподавания русского языка как иностранного.

Он также предложил формировать группы по возрастным категориям: 6–8 лет, 9–12 лет и отдельные классы для подростков, учитывая возрастные особенности учащихся. Кроме того, желательно, чтобы учителя других предметов также имели навыки преподавания русского языка как иностранного и могли интегрировать эти знания в учебный процесс. Например, даже если ребенок хорошо знает предмет, низкий уровень владения языком может негативно сказаться на его результатах при подготовке к ГИА.

Во вторник, 5 ноября, на заседании Совета по русскому языку и языкам народов РФ президент Владимир Путин поручил разработать федеральный алгоритм работы с детьми мигрантов, которые не владеют или слабо владеют русским языком.