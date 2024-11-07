Глава МГПУ Алексей Лубков считает, что такое обучение должно быть бесплатным.

Ректор Московского городского педагогического университета Алексей Лубков настаивает на необходимости создания бесплатных курсов для таких детей до их поступления в школу, а также на нормативном закреплении обязательства для мигрантов отправлять своих детей на подготовку.

– Важно создать условия для интенсивного изучения русского языка до начала школьного обучения. За один год работы с детьми, для которых русский не является родным языком, можно существенно улучшить их языковые навыки, – отметил он в интервью ТАСС.

По его мнению, такое обучение должно быть бесплатным для семей мигрантов, поскольку это способствует более успешной интеграции детей в российскую образовательную систему и снижает нагрузку на учителей.

Лубков подчеркнул, что занятия могут проводиться в подготовительных группах при школах или центрах дополнительного образования, где должны работать специалисты, владеющие методикой преподавания русского языка как иностранного.

Он также предложил формировать группы по возрастным категориям: 6–8 лет, 9–12 лет и отдельные классы для подростков, учитывая возрастные особенности учащихся. Кроме того, желательно, чтобы учителя других предметов также имели навыки преподавания русского языка как иностранного и могли интегрировать эти знания в учебный процесс. Например, даже если ребенок хорошо знает предмет, низкий уровень владения языком может негативно сказаться на его результатах при подготовке к ГИА.

Во вторник, 5 ноября, на заседании Совета по русскому языку и языкам народов РФ президент Владимир Путин поручил разработать федеральный алгоритм работы с детьми мигрантов, которые не владеют или слабо владеют русским языком.