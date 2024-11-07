Омск-Информ
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·Авто

Он успел покататься с ними почти год.
Омский районный суд признал 19-летнего местного жителя виновным в использовании поддельных водительских прав. Как сообщает прокуратура, в октябре прошлого года он купил поддельное водительское удостоверение в интернете. В августе этого года парень предъявил его сотрудникам ГИБДД. Однако полицейские выяснили, что водительские права парень никогда не получал.
В суде парень признал свою вину. В наказание его свободу решили ограничить на 6 месяцев. Все это время парню запрещается выезжать за пределы выбранной судом территории.
Поддельный документ суд постановил уничтожить.
·Авто

Он успел покататься с ними почти год.
Омский районный суд признал 19-летнего местного жителя виновным в использовании поддельных водительских прав. Как сообщает прокуратура, в октябре прошлого года он купил поддельное водительское удостоверение в интернете. В августе этого года парень предъявил его сотрудникам ГИБДД. Однако полицейские выяснили, что водительские права парень никогда не получал.
В суде парень признал свою вину. В наказание его свободу решили ограничить на 6 месяцев. Все это время парню запрещается выезжать за пределы выбранной судом территории.
Поддельный документ суд постановил уничтожить.