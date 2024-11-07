Омск-Информ
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·Общество

Он участвовал в специальной военной операции с июля по август.
Сегодня жители Москаленского района Омской области простились с погибшим на СВО односельчанином, 47-летним Дмитрием Голяндиным. Как сообщает москаленское отделение партии «Единая Россия», рядовой Голяндин получил смертельное ранение 21 августа.
Дмитрий Голяндин уроженец совхоза Коксу Абатского района Карагандинской области Республики Казахстан. В 2019 году с семьей переехал в деревню Корнеевку Москаленского района.
Окончил 8 классов, всю жизнь работал турбинистом (специалист, обслуживающий турбину), сначала на Карагандинской ГРЭС, затем на металлургическом заводе, потом вахтовым методом в Ханты-Мансийске. Там же 15 июля 2024 года подписал контракт с Минобороны.
·Общество

Он участвовал в специальной военной операции с июля по август.
Сегодня жители Москаленского района Омской области простились с погибшим на СВО односельчанином, 47-летним Дмитрием Голяндиным. Как сообщает москаленское отделение партии «Единая Россия», рядовой Голяндин получил смертельное ранение 21 августа.
Дмитрий Голяндин уроженец совхоза Коксу Абатского района Карагандинской области Республики Казахстан. В 2019 году с семьей переехал в деревню Корнеевку Москаленского района.
Окончил 8 классов, всю жизнь работал турбинистом (специалист, обслуживающий турбину), сначала на Карагандинской ГРЭС, затем на металлургическом заводе, потом вахтовым методом в Ханты-Мансийске. Там же 15 июля 2024 года подписал контракт с Минобороны.