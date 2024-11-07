Омский вуз оказался единственным аграрным университетом России, вышедшим в финал конкурса.

С 26 октября по 3 ноября в Сианьском университете Цзяотун состоялся финальный этап защиты проектов Международного конкурса «Кубок вызова» по предпринимательству среди студентов университетов и колледжей «Один Пояс, Один Путь» (The «Challenge Cup» Belt and Road International College Students Entrepreneurship Competition).

Всего было отобрано 564 проекта из Китая, 15 проектов из 14 университетов России, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Таиланда, Японии, Новой Зеландии, Великобритании, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана.

От Омского ГАУ участие принимали: от преподавательского состава – Сергей Прокопов, кандидат технических наук, доцент кафедры агроинженерии факультета технического сервиса в АПК, и Ирина Баранова, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансового контроля экономического факультета; студенты – Павел Брикатнин, Евгения Балль, Яна Левен.

Участники омской команды представили два проекта. Первый – экологичная и биоразлагаемая посуда из переработанных с помощью специальных технологий отходов, вследствие чего легко разлагается в жидкостях и не загрязняет окружающую среду. Второй – проект разработки конструкции поворота моторно-винтовой группы БАС, благодаря которому увеличивается маневренность дрона, а также возрастает скорость минимум на 70 %. И все это без увеличения энергозатрат.

В итоге Омский ГАУ получил серебряные кубки по результатам конкурса за оба проекта, и наш аграрный вуз стал единственным вышедшим в финал аграрным университетом России, а также единственным вузом, который заслужил два серебряных кубка за два участвующих в финале проекта.