Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Несовершеннолетних подозревают в пропаже велосипедов.

Сегодня, 6 ноября, УМВД России по Омской области объявило в розыск двух подростков. Их подозревают в краже двух велосипедов из подъезда жилого дома, расположенного на улице Масленникова. В полиции обратились к родителям подростков.

– Уважаемые родители, если вы узнали своих детей, поговорите с ними и убедите вернуть чужое имущество, – сказали в ведомстве.

Полицейские опубликовали фотографию с подозреваемыми. Если вы узнаете несовершеннолетних, об этом нужно сообщить по телефонам 79-34-02, 8-951-428-98-17 или 102.

·Происшествия

Несовершеннолетних подозревают в пропаже велосипедов.

Сегодня, 6 ноября, УМВД России по Омской области объявило в розыск двух подростков. Их подозревают в краже двух велосипедов из подъезда жилого дома, расположенного на улице Масленникова. В полиции обратились к родителям подростков.

– Уважаемые родители, если вы узнали своих детей, поговорите с ними и убедите вернуть чужое имущество, – сказали в ведомстве.

Полицейские опубликовали фотографию с подозреваемыми. Если вы узнаете несовершеннолетних, об этом нужно сообщить по телефонам 79-34-02, 8-951-428-98-17 или 102.