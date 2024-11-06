«Омск-информ» собрал идеи для проведения «альтернативного» традиционному застолью корпоратива, чтобы было интересно, весело и полезно.

Остается все меньше времени, чтобы определиться с форматом мероприятия для празднования Нового года с трудовым коллективом. Недавно обозреватель РИА «Омск-информ» выяснил , что традиционные корпоративы в кафе и ресторанах обойдутся весьма дорого в среднем и премиум- сегментах. А бюджетные предложения в этом году переместились в шашлычные и прочие мангал-казан-кебабы. Выбор сложный: либо «спалить» за вечер серьезные деньги в пафосном заведении, либо гулять во вчерашней забегаловке, правда, с танцами живота «на десерт», но без большой дыры в бюджете.

Мы решили рассмотреть альтернативные традиционному застолью варианты встречи Нового года. Ведь яркие впечатления – это то, что остается с нами на всю жизнь.

В поисках сокровищ

Не стоит ничего стесняться, например, реализовать какие-то детские мечты. Ну а когда еще, если не на Новый год? Ведь это волшебный праздник, а верить в чудеса не грех в любом возрасте.

У многих людей есть ограничивающие убеждения, что квесты – это забава исключительно для детей. Однако взрослые остаются в неменьшем восторге от активных игр, особенно если это специально прописанный сценарий под коллектив, с учетом особенностей взаимоотношений в нем. Организатор праздника – это, как правило, еще и неплохой психолог, а квест – отличный повод сплотить коллектив. В коллективной игре почти всегда есть элементы тимбилдинга.

В Омске несколько квестов работают по франшизе с отсылом на всемирно, либо на всероссийски известные телешоу. Сетевые квесты хороши тем, что они отработаны на многих площадках и, как правило, существуют несколько лет или даже десятилетий. То есть учтены все возможные ошибки, а главное, гарантирована безопасность.

В поисках сокровищ (название бренда мы намеренно опускаем) – один из самых популярных в мире квестов по мотивам известного французского телешоу. В трехчасовой программе: игры с танцевальными баттлами и флешмобами, различные, довольно сложные, физические испытания, и не только, в том числе – с двумя видами насекомых. Есть возможность услышать, как пищат или шипят мадагаскарские тараканы, справиться со страхами перед пауками и даже перекусить настоящими личинками.

Основная борьба между командами идет за сокровища. Но в результате в выигрыше – все. Основная программа укладывается в два часа, еще час отводится на банкетную зону. Пицца и безалкогольные напитки входят в стоимость квеста. С собой можно взять еду и напитки по договоренности. А бонус от организаторов – присутствие Деда Мороза.

«Цена вопроса»: на выбор предлагается три пакета. «Лайт» обойдется до 3000 рублей с человека, в зависимости от численности участников. Самый выгодный вариант – 60 участников (2700 рублей с человека). Пакет «Хит» – от 3300 рублей, пакет «Премиум» – от 4500 рублей с человека.

Можно заказать банкет на месте, и массу всяких дополнительных «плюшек».

«Адские» пельмени

Невероятные впечатления оставляет еще один квест по мотивам известного кулинарного шоу. Чем больше участников, тем испытания разнообразнее.

Всех пришедших делят на две команды. Участники переодеваются в фирменные футболки и фартуки, а затем отправляются на кухню с авторским оборудованием. Шеф-повар, он же модератор шоу, управляет всеми процессами, он же устраивает баттлы.

Команды готовят что-то определенное, с ограничениями по времени да еще и с препятствиями. Например, пекут блинчики со стесненными движениями рук или лепят пельмени вслепую. Результаты – уморительные! Участники также могут готовить смузи, шаурму, салат, пирожные. И, конечно, им создаются искусственные препятствия. Иначе не интересно.

Уточним, что в стоимость входит трехчасовое шоу, продукты предоставляет организатор. Все, что приготовлено, участники могут попробовать без риска для здоровья, продукты свежие, от проверенных производителей. Кроме того, после шоу возможно застолье, час на это дается в подарок при определенных условиях, и никакого пробкового сбора. Время можно продлить по договоренности.

Стоимость зависит от количества участников и начинается от 1700 рублей на человека.

Своими руками

Заказать выездной мастер-класс или сходить на экскурсию туда, где что-то можно сделать своими руками, – это интересно в любом возрасте. Совместная работа сплачивает коллектив, в то же время всегда есть соревновательный момент. А еще предмет, сделанный своими руками, становится вашим личным сувениром, который сохранит приятные воспоминания на долгие годы.

Мастер-класс может быть частью или даже ключевым моментом в программе новогоднего корпоратива. К примеру, можно создать флорариум – миниатюрный островок природы в стеклянной емкости с живыми растениями. Работа занимает в среднем час, все материалы входят в стоимость – от 1400 рублей. Флорариум остается участнику.

А кто-то решится на создание небольшого аквариума под руководством специалиста. Стоимость – от 2000 рублей за 2 часа. Стринг-арт, роспись пряников… Список того, что еще можно сделать своими руками, велик – это различные саше, аромасвечи, роспись футболок-кепок-сумок и так далее.

Конечно же, изделия из глины – тут есть варианты, от гончарного круга до обжига в печи. Но это уже не выездные, а стационарные мероприятия.

Мастер-класс чаще заказывают в небольшие коллективы, где все примерно на одной волне. Именно новогодние мероприятия помогут сплотить коллектив еще больше.

Силой дыхания

Очень необычный, совмещенный с экскурсией мастер-класс – «Фабрика елочных игрушек». Он в большей степени ориентирован на детей, но также интересен и взрослой аудитории. В стеклодувной мастерской напомнят историю появления самого волшебного праздника в России, с его традициями и мифами.

Каждый участник примерит на себя роли настоящего мастера-стеклодува и художника по росписи елочных игрушек, создающего шедевры на невесомых прозрачных шарах. Из небольшой заготовки шар создается силой вашего дыхания. А рисунок на него наносится своими руками. В подарок каждый участник получает два шара – со своим рисунком и изготовленный своим дыханием. Стоимость от 1200 рублей.

Другие идеи

Тематическая вечеринка в стиле 80-х. Погрузитесь в атмосферу 80-х с яркими нарядами и музыкой того времени.

Экспериментальная кухня. Пригласите шеф-повара для проведения мастер-класса по необычным блюдам.

Путешествие во времени. Каждый коллега приходит в костюме из любимого исторического периода.

«Карнавальная ночь». Организуйте вечер с карнавальными масками и костюмами.

Спортивные состязания. Организуйте соревнования по веселым видам спорта, таким как пейнтбол или лазертаг.

Ретро-игры. Стильные настольные или видеоигры из прошлого с турнирами и наградами.

Уроки танцев. Пригласите хореографа для проведения урока танцев в стиле латино или хип-хоп.

Магия и волшебство. Пригласите на корпоратив иллюзиониста. Фокусник не даст заскучать даже самым мрачным сотрудникам.

Мастер-класс по настольным играм. Погрузите коллег в мир настольных игр с проведением турниров.

Блокбастер в офисе. Проведите вечер кинофильмов с вашим любимым жанром и вкусной едой.

Блиц-опросы и викторины. Создайте командные игры на основе бизнеса и корпоративной культуры.

Игра в шпионов. Организуйте командную игру, в которой коллеги будут выполнять задания, маскируясь под шпионов.

Культпоход. Если вы не делали этого раньше, сходите наконец с коллективом: в кино, театр, на концерт или в музей.

А еще – выезд на природу с баней и шашлыками.

Все идеи – реализуемы, какие-то из них требуют совсем немного усилий и средств.

Не стоит бояться экспериментировать и удивлять своих коллег! Уникальный корпоратив создаст не только праздничное настроение, но и укрепит командный дух.