Из-за роста цен в кафе и ресторанах еще можно успеть забронировать удобные даты с целью отметить главный праздник в году. Главное – чтобы денег хватило.

До Нового года остается ровно столько времени, чтобы уже наконец определиться, как провести этот праздник с коллективом. Корпоративные мероприятия серьезно видоизменяются, однако «классика» все та же. Отдых в ресторане или кафе остается актуальным, но, как выяснилось, теперь доступен далеко не всем.

На сервисах по организации банкетов новогодние корпоративы готовы принять более 130 заведений общепита с 19 по 30 декабря. На первый взгляд, цены не должны пугать. Но все понимают, что «от 1000 рублей» с человека – это не более чем завлекалка. Сегодня весьма условно заведения можно поделить на бюджетные, среднего и премиум-сегмента.

Если средств впритык, не стоит искать заведение в центре города. Удобные даты для праздника в основном уже разобраны именно в бюджетном сегменте. Но даже и подальше от центра, например, в популярной шашлычной, которую не так давно сильно расширили по площади, выбор дат ограничен для тех, кто долго думает. Есть места только на 19 и 26, а также 30 декабря.

В среднем бюджетный вариант празднования Нового года обойдется в 3200 рублей с человека. Причем речь идет о столе на коллектив в 20–40 человек в общем зале. В эту сумму входят: еда, напитки, а также праздничная программа: живая музыка, танец живота, фотограф. А еще обещают присутствие живого символа года – Змею. Ну и как без Деда Мороза!

Надо понимать, что праздничная программа из этих 3200 обойдется в 1000 рублей с человека. То есть не факт, что не придется потратить больше денег на стол.

Гибче работают банкетные залы, они могут варьировать цены за счет набора услуг. Но это не всегда означает экономию, просто часть хлопот будет переложена на заказчика.

Чаще всего в бюджетных заведениях разрешается «донести» свои спиртные напитки и что-то на стол, например, торт. Обязательно стоит уточнить, есть ли так называемый пробковый сбор. В любом случае свои напитки брать выгодно, если коллектив ими увлекается.

Пожалуй, больше всего в Омске заведений среднего сегмента, в которых реальный чек в обычные дни – около 2000 рублей на человека. Мы связались с очень популярным заведением, имеющим уже три филиала в Омске: на 10 лет Октября, Левобережье и в районе парка «Зеленый остров». Все еще есть возможность отдохнуть коллективом 19, 26, 27 декабря за 5 тысяч руб./чел. или 28 декабря за 6 тысяч руб./чел. При этом праздник в общем зале продлится с 19 часов вечера до часу ночи. В программе: шоу-балет, новогодние конкурсы с призами для гостей, присутствие Деда Мороза и его внучки. В меню порционные закуски, салаты, горячее, а также общие блюда – закуски и шашлыки. Соки, морсы, спиртное из расчета одна бутылка на человека. С собой разрешено взять еще по бутылке спиртного на одно лицо и сладости к чаю. Естественно, заказ может быть и больше.

На удивление, все еще есть свободные даты для бронирования новогоднего вечера в ресторанах, входящих в десятку самых дорогих заведений Омска. Так, в винном ресторане с видом на реку предлагают несколько залов под закрытие. Например, депозит на компанию от 25 человек обойдется заказчику в 250 тысяч рублей, дополнительно берется 20 тысяч за музыкальное сопровождение и услуги фотографа от заведения. Один из залов, кстати, вмещает до 50 человек, а сумма депозита неизменна. Однако вряд ли получится сэкономить. Изучившему банкетное меню и стоимость напитков становится понятно, что расход 10 тысяч рублей на человека – это минимум. Причем заведение не предоставляет программу, то есть нужно добавить затраты на ведущего, артистов.

В еще паре премиум-заведений также можно успеть забронировать вечер под корпоратив. Похоже, прайс от 10 тысяч рублей на человека – это общий тренд для дорогих ресторанов. Ну а верхний предел ограничивают только возможностями кошелька.

Получается, что коллективно погулять даже на окраине города в этом году обойдется примерно во столько, во сколько еще пару лет назад можно было отдохнуть в среднем сегменте в центре города. Создается впечатление, что общепит просто устал в какой-то момент работать на грани рентабельности и «отпустил вожжи». Таким образом, «отрезав» от себя значительную часть потребителей. Ведь в иные годы бронировать площадки под корпоративы начинали еще летом и за пару месяцев до события практически все было раскуплено.

Конечно же, всегда остается вариант остаться в офисе, заказать пиццу, суши, приготовить своими ручками какие-нибудь закуски и развлекаться самостоятельно. Ведь главное – это праздничная атмосфера, хорошее настроение и возможность отметить достижения вместе с коллегами.

Закрепим правила, как выбрать заведение для новогоднего корпоратива.

1. Определяем бюджет. И имеем всегда в запасе средства на непредвиденные дополнительные расходы. 2. Контролируем стол. Хорошо, если ресторан предлагает разноплановое меню, чтобы удовлетворить разные гастрономические предпочтения сотрудников. Никто не должен остаться голодным, поэтому стоит учесть наличие вегетарианских и веганских опций, понимать, что в коллективе могут быть аллергики или кто-то вынужден придерживаться диеты. 3. Смотрим отзывы других клиентов о ресторане. Это даст представление о качестве обслуживания, уровне кухни и атмосфере заведения. 4. Обращаем внимание на местоположение. Оптимальным вариантом будет место, к которому удобно добраться как на личном, так и на общественном транспорте. 5. Бронируем заранее. Чем раньше зарезервировать место, тем больше шансов, что это окажется подходящий ресторан с необходимыми условиями.

В целом не стоит сводить все к банальному застолью. Проведение новогоднего корпоратива – это важное событие для организации. Оно не только позволяет подвести итоги года, но и укрепить командный дух, улучшить межличностные отношения. И ничто не должно омрачить праздник.