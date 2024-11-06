Эксперт посоветовал выделять отдельное время на конкретные хобби.

На сегодняшней конференции в Доме журналиста заведующий кафедрой медицинской реабилитации ДПО ОмГМУ, врач-гастроэнтеролог Вадим Ахмедов рассказал о феномене осенней депрессии.

По словам специалиста, есть сильные и здоровые люди, которые часто любят оправдывать подобным свою лень. Однако изучение генома человека позволило говорить о том, что у некоторых людей может быть внутренняя предрасположенность к осенней хандре вне зависимости от их физического состояния.

Помимо стандартных приемов, медик назвал неожиданный способ борьбы с ощущениями тоски, потерянности и депрессии. Он посоветовал разделить сутки на три восьмичасовых периода. И выделить себе время на любимое хобби.

– Что касается именно нестандартных подходов, то человек может сам оптимально разделить сутки на 3 восьмичасовых периода. Первые 8 часов отдыха, потом 8 часов на работе и 8 часов на физическое и духовное обогащение себя, – сказал Ахмедов. – Последний отрезок времени нужно тратить не на лежание на диване. А, допустим, занять себя любимым хобби, сходить с друзьями в боулинг, прочитать интересную книгу или посмотреть интересный спектакль.

Можно поделить неделю и трижды в неделю посещать какие-то кинотеатры, театры, светские мероприятия. А оставшиеся три дня эксперт посоветовал заниматься физическим восстановлением.