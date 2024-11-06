Праздничные светодиодные деревья появятся в трех локациях в центре Омска.

Мэр Сергей Шелест рассказал о праздничном оформлении городских фонтанов. В сквере имени Дзержинского, напротив городской администрации, праздничную подсветку смонтировали уже в конце октября.

Теперь настала очередь других фонтанов. К 15 ноября новогодний наряд появится у фонтана на Театральной площади, затем в скверах имени 30-летия ВЛКСМ напротив Транспортной академии и Первомайский на улице Спартаковской. Световое оборудование на фонтане на бульваре Победы собираются обновить к декабрю.

Кроме того, в текущем году новогодней иллюминацией власти намерены украсить фонтаны, расположенные на улице Путилова и на Заречном бульваре.

Также к новогодним праздникам установят 15 декоративных конструкций, светодиодных деревьев, в центре Омска: на улице Маршала Жукова, улице Щербанева и в Городском саду.