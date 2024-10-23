Омск-Информ
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·Общество

Ее могут включить уже через пару недель.
Сегодня сотрудники омского УДХБ начали монтировать световое оборудование на фонтане в сквере Дзержинского. Об этом сообщил в своем ТГ-канале мэр Омска Сергей Шелест.
– Работы продлятся в течение двух недель, после чего, исходя из пожеланий омичей, мы сможем его включить. Также планируем украсить к Новому году и другие городские фонтаны, – отметил мэр.
Напомним, в прошлом году подсветка фонтана в сквере Дзержинского начала работать в ноябре.
·Общество

Ее могут включить уже через пару недель.
Сегодня сотрудники омского УДХБ начали монтировать световое оборудование на фонтане в сквере Дзержинского. Об этом сообщил в своем ТГ-канале мэр Омска Сергей Шелест.
– Работы продлятся в течение двух недель, после чего, исходя из пожеланий омичей, мы сможем его включить. Также планируем украсить к Новому году и другие городские фонтаны, – отметил мэр.
Напомним, в прошлом году подсветка фонтана в сквере Дзержинского начала работать в ноябре.