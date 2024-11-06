Жители региона рассматривают в основном торговлю, сферу красоты и здоровья и общепит.

Специалисты «Авито» оценили спрос в категории «Готовый бизнес» в III квартале 2024 года. Самыми востребованными сферами для покупки в Омской области оказались торговля (16 %), красота и здоровье (12 %), а также общепит (10 %).

В пятерку также вошли пункты выдачи заказов (9 %). Спрос на предприятия в сфере авто пока меньше (8 %), но за июль – сентябрь он вырос на 46 %. Также рост показали сферы производства (на 31 %), услуг (на 17 %) и выдачи заказов (на 8 %).

Средние цены на самый популярный готовый бизнес:

торговля – 700 тыс. рублей,

красота и здоровье – 490 тыс. рублей,

общепит – 364 тыс. рублей,

пункты выдачи заказов – 650 тыс. рублей,

автобизнес (8 %) – 695 тыс. рублей.

– В последние годы наблюдается значительный рост интереса к покупке готового бизнеса, и это касается не только опытных предпринимателей, но и людей из разных сфер. Многие ищут возможности для инвестирования в уже функционирующие компании или становятся партнерами. Тем, кто решился на открытие собственного дела, также важно найти источники финансирования для его масштабирования, что приводит к активному поиску инвестиций или кредитов. На «Авито» сейчас более 80 000 пользователей с предложениями по продаже готового бизнеса, привлечению инвестиций и поиску партнеров, – прокомментировал Илья Дудковский, директор «Авито Бизнес 360».

Хотя покупка готового бизнеса является самой распространенной целью обращения предпринимателей на платформу (82 %), омичи также проявляют желание стать партнерами (7 %) или взять бизнес в аренду (6 %). В пять раз увеличилось число просмотров объявлений, где предприниматели хотели получить заем, и в четыре раза чаще – где они искали инвесторов.