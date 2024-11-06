Елена Поликанова убеждена, что неправильное использование устройств для приготовления пищи чревато проблемами с органами дыхания.

Врач-пульмонолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Елена Поликанова рассказала об опасности, которая кроется в использовании газовых плит. Врач считает, что в качестве приготовления и разогрева пищи устройства вполне безопасны.

Но вот неразумное использование газового оборудования чревато проблемами со здоровьем. Например, для обогрева помещения.

– Чтобы тепло не выветривалось, хозяева плотно закрывают форточки, заклеивают вентиляционные отверстия, уничтожают любой сквозняк, не понимая, что тем самым подвергают свою жизнь опасности, – цитирует врача агентство «Прайм».

Дело в том, что при сгорании природного газа образуется побочный продукт – угарный газ, который еще называют медленным убийцей. Его присутствие и воздействие трудно заметить, и, если своевременно не помочь человеку покинуть опасное помещение, он погибнет.

– Изолируя себя даже от крохотного притока свежего воздуха, человек рискует «угореть». Без адекватной медицинской помощи отравление угарным газом может привести к летальному исходу, – предупреждает пульмонолог.

Также при нерациональном использовании газовых плит растет риск возникновения заболевания органов дыхания, таких как бронхиальная астма. Продукты горения являются раздражителями для дыхательных путей.