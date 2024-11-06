Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Елена Поликанова убеждена, что неправильное использование устройств для приготовления пищи чревато проблемами с органами дыхания.

Врач-пульмонолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Елена Поликанова рассказала об опасности, которая кроется в использовании газовых плит. Врач считает, что в качестве приготовления и разогрева пищи устройства вполне безопасны.

Но вот неразумное использование газового оборудования чревато проблемами со здоровьем.  Например, для обогрева помещения.

– Чтобы тепло не выветривалось, хозяева плотно закрывают форточки, заклеивают вентиляционные отверстия, уничтожают любой сквозняк, не понимая, что тем самым подвергают свою жизнь опасности, – цитирует врача агентство «Прайм».

Дело в том, что при сгорании природного газа образуется побочный продукт – угарный газ, который еще называют медленным убийцей. Его присутствие и воздействие трудно заметить, и, если своевременно не помочь человеку покинуть опасное помещение, он погибнет.

– Изолируя себя даже от крохотного притока свежего воздуха, человек рискует «угореть». Без адекватной медицинской помощи отравление угарным газом может привести к летальному исходу, – предупреждает пульмонолог.

Также при нерациональном использовании газовых плит растет риск возникновения заболевания органов дыхания, таких как бронхиальная астма. Продукты горения являются раздражителями для дыхательных путей.

·Общество

Елена Поликанова убеждена, что неправильное использование устройств для приготовления пищи чревато проблемами с органами дыхания.

Врач-пульмонолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Елена Поликанова рассказала об опасности, которая кроется в использовании газовых плит. Врач считает, что в качестве приготовления и разогрева пищи устройства вполне безопасны.

Но вот неразумное использование газового оборудования чревато проблемами со здоровьем.  Например, для обогрева помещения.

– Чтобы тепло не выветривалось, хозяева плотно закрывают форточки, заклеивают вентиляционные отверстия, уничтожают любой сквозняк, не понимая, что тем самым подвергают свою жизнь опасности, – цитирует врача агентство «Прайм».

Дело в том, что при сгорании природного газа образуется побочный продукт – угарный газ, который еще называют медленным убийцей. Его присутствие и воздействие трудно заметить, и, если своевременно не помочь человеку покинуть опасное помещение, он погибнет.

– Изолируя себя даже от крохотного притока свежего воздуха, человек рискует «угореть». Без адекватной медицинской помощи отравление угарным газом может привести к летальному исходу, – предупреждает пульмонолог.

Также при нерациональном использовании газовых плит растет риск возникновения заболевания органов дыхания, таких как бронхиальная астма. Продукты горения являются раздражителями для дыхательных путей.